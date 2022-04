Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces grosses révélations sur l’avenir d’un protégé de Dupraz !

Publié le 17 avril 2022 à 21h10 par T.M.

Arrivant au terme de son contrat à l’ASSE, Miguel Trauco devrait s’en aller à la fin de la saison. Mais le Péruvien ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir.

Du côté de l’ASSE, l’incertitude est totale pour la saison prochaine. En effet, le club stéphanois, en pleine lutte pour le maintien, ne sait toujours pas s’il sera toujours en Ligue 1. En parallèle, l’avenir de plusieurs joueurs de Pascal Dupraz est flou étant donné qu’ils sont nombreux à arriver au terme de leur contrat. Cela vaut notamment notamment pour Wahbi Khazri ou encore Miguel Trauco. Toutefois, alors que le Tunisien pourrait finalement prolonger en cas de maintien de l’ASSE, le latéral péruvien pourrait lui rebondir dans un autre club.

Quel avenir pour Trauco ?