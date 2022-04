Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Khazri, Boudebouz... La direction va s'attaquer à un chantier colossal !

Publié le 16 avril 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Lié à l'ASSE jusqu'en juin, Loïc Perrin, aurait, toutefois, commencé à se pencher sur la saison prochaine. Difficile toutefois d'y voir clair puisque de nombreux joueurs voient leur contrat prendre fin dans les prochaines semaines.

A Saint-Etienne, il est difficile de se projeter. Plusieurs dossiers d'envergure sont à l'arrêt en raison de la situation sportive du club, loin d'être sauvé malgré un net regain de forme depuis la nomination de Pascal Dupraz. La vente de l'ASSE ? Repoussée à juin 2023 selon les informations du Progrès et de L'Equipe . Le maintien de Pascal Dupraz à son poste ? Loin d'être une priorité pour les responsables, qui espèrent une bonne fin de saison. Le visage de l'ASSE la saison prochaine reste encore inconnu. En effet, ils sont quinze à voir leur contrat expirer à la fin de la saison : Bakary Sako, Ryad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak, Eliaquim Mangala, Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Miguel Trauco, Assane Dioussé, Sada Thioub, Enzo Crivelli, Paul Bernardoni, Arnaud Nordin, Falaye Sacko, Joris Gnagnon et Bilal Benkhedim. Certains éléments prêtés comme Falaye Sacko ou Paul Bernardoni pourraient retourner au sein de leur équipe. D'autres se posent toujours des questions au sujet de leur avenir. Pour eux, tout dépendra des prochaines semaines et du maintien, ou non, de l'ASSE en Ligue 1.Coordinateur sportif des Verts , Loïc Perrin a présenté un premier projet pour la saison prochaine, sans même savoir s'il conservera son poste. Tout est conditionné à la fin de la saison. Une chose est sûre, en cas de maintien, les joueurs seraient plus enclins à prolonger.

Khazri prêt à rester à l'ASSE ?

Ce samedi, Le Progrès évoque le cas épineux de Wahbi Khazri. Agé de 31 ans, l'international tunisien est l'homme fort de l'ASSE cette saison. Auteur de 9 buts en Ligue 1, l'attaquant, blessé ces dernières semaines, a manqué à Pascal Dupraz. Leader de la formation stéphanoise et très apprécié par les supporters de Geoffroy-Guichard, Khazri va devoir prendre une décision sur son avenir dans les prochaines semaines. L'attaquant voit son contrat prendre fin au terme de cet exercice. « C'est ma quatrième saison ici, est-ce que ce seront mes derniers mois ? Bonne question, aucune idée. J'essaye de ne pas me projeter, j'aurais la fin d'année pour y penser, c'est notamment ce que je dis à mes proches » confiait-il en mars dernier. Mais à en croire le quotidien régional, mais aussi Peuple-Vert , Wahbi Khazri ne fermerait pas la porte à une prolongation, notamment si l'ASSE parvient à se sauver. Le joueur serait même prêt à consentir un effort financier pour signer un nouveau contrat. Dans les prochaines semaines, la direction pourrait se saisir de ce dossier.

Boudebouz pourrait imiter son coéquipier