Mercato - ASSE : Bernardoni s’enflamme totalement pour son arrivée à l’ASSE !

Cet hiver, Paul Bernardoni a posé ses valises à l’ASSE. Et aujourd’hui, le gardien de Pascal Dupraz ne regrette clairement pas son choix d’avoir rejoint les Verts.

Avec la blessure d’Etienne Green, l’ASSE avait pour objectif de recruter un gardien lors du dernier mercato hivernal. Pour cela, les Verts sont allés piocher en Ligue 1, à Angers. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Paul Bernardoni a été prêté sans option d’achat par le SCO chez les Verts. Et aujourd’hui, le portier de Pascal Dupraz rend de très grands services dans la course au maintien. L’ASSE ne peut donc se réjouir que de son choix d’avoir recruté Bernardoni et cela est réciproque.

« Je suis tombé amoureux de ce club »