Mercato - PSG : Tuchel veut plomber la succession de Mbappé !

Publié le 18 avril 2022 à 1h15 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresserait à Romelu Lukaku, Thomas Tuchel interpelle toutefois l'international belge et espère qu'il se relancera.

L'été prochain, le PSG pourrait être contraint de dénicher un nouvel avant-centre pour remplacer Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. Dans cette optique, Leonardo aurait pris la température auprès de nombreux joueurs, y compris pour Romelu Lukaku, qui joue peu à Chelsea où il n'est plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel. Malgré tout, le technicien allemand annonce sa volonté de relancer l'international belge.

Tuchel veut relancer Lukaku