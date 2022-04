Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça discute en coulisse pour Paulo Dybala !

Publié le 18 avril 2022 à 0h15 par Th.B.

Bien que Leonardo semble être sur le coup pour potentiellement accueillir Paulo Dybala au PSG, l’Inter préparerait une double opération sur le marché afin d’aligner Dybala et Romelu Lukaku sur le front de son attaque la saison prochaine.

Lorsque Neymar était annoncé sur le départ en 2019 et sur le chemin du retour au FC Barcelone, le PSG se serait alors positionné sur le dossier Paulo Dybala, sous l’impulsion du directeur sportif Leonardo qui venait d’effectuer son grand retour au Paris Saint-Germain. Et alors que son contrat expirera à la fin de la saison à la Juventus, et qu’il ne sera pas prolongé comme le club bianconeri l’a affirmé ces dernières semaines, Yvan Le Mée a fait savoir qu’il était fort possible que le PSG soit la future maison de Dybala. « C'est un grand talent, souvent décisif, mais ces deux dernières années, il a manqué de chance au niveau des blessures. Je le vois à l'Inter ou au PSG, avec Messi, parce que ce sont deux clubs qui sont toujours très actifs sur les joueurs libres ». Voici le message que l’agent de Ferland Mendy notamment a fait passer à Tuttosport . Cependant, l’Inter a également été mentionnée.

L’Inter négocierait déjà avec Dybala !