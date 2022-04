Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lukaku, Mbappé… Les plans du Qatar sont clairs !

Publié le 17 avril 2022 à 14h45 par T.M.

En difficulté à Chelsea, Romelu Lukaku voit son nom être de plus en plus associé au PSG. Toutefois, au sein du club de la capitale, on a semble-t-il une autre priorité que le Belge.

L’été dernier, au sortir d’une énorme saison avec l’Inter Milan, Romelu Lukaku a accepté de revenir à Chelsea. Après un premier passage peu concluant chez les Blues, le Belge a ainsi fait son retour à Londres, moyennant près de 115M€. Toutefois, cela est au train de virer au fiasco. En effet, la relation entre Thomas Tuchel et Lukaku est loin d’être la meilleure et désormais, l’attaquant de 28 ans n’est plus qu’un simple remplaçant. Face à cette situation, il est de plus en plus question d’un départ de Romelu Lukaku cet été et l’option PSG est notamment évoquée.

Priorité à Mbappé !