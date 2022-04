Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien un énorme coup avec Lukaku !

Publié le 12 avril 2022 à 20h45 par A.M.

En difficulté à Chelsea, Romelu Lukaku aurait bel et bien été proposé au PSG par Mino Raiola alors qu'il s'apprêterait à collaborer à nouveau avec l'agent italo-néerlandais.

L'été prochain, le PSG devrait agiter le marché des transferts, surtout si Kylian Mbappé venait à quitter le club alors que son son contrat s'achève en juin prochain. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent déjà à l'image de celles menant à Robert Lewandowski, Erling Haaland ou encore Mohamed Salah. Et bien que la priorité du PSG reste de convaincre Kylian Mbappé de prolonger, Leonardo continue de prospecter sur le marché en quête d'un nouveau buteur de renom.

Lukaku a bien été proposé au PSG