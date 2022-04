Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar affronte une grosse menace dans le dossier Lukaku !

Publié le 12 avril 2022 à 13h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG pour venir renforcer le secteur offensif l’été prochain, Romelu Lukaku pourrait finalement retourner à l’Inter Milan s’il venait à quitter Chelsea en fin de saison.

Romelu Lukaku (28 ans) et Chelsea, c’est déjà la fin ? Recruté par le club londonien pour 115M€ l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, le buteur belge a bien du mal à s’épanoui chez les Blues , et notamment sous les ordres de Thomas Tuchel. But ! a récemment annoncé que le PSG avait des vues sur Lukaku et aurait même déjà entamé des discussions avec son agent, Mino Raiola pour le faire venir au Parc des Princes lors du prochain mercato estival. Mais le buteur de Chelsea aurait d’autres plans pour son avenir…

Retour à l’Inter pour Lukaku ?