Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé en interne pour le départ de Sergio Ramos ?

Publié le 12 avril 2022 à 20h10 par B.C.

Alors que la première saison de Sergio Ramos est loin d’être une réussite, le PSG aurait déjà un accord verbal avec le joueur pour un départ cet été.

N’ayant pas été retenu par le Real Madrid, après une saison marquée par plusieurs longues blessures, Sergio Ramos a rebondi au PSG avec l’espoir de se relancer. Malheureusement pour l’Espagnol, cette arrivée a tout d’un flop jusqu’à maintenant, avec seulement 7 apparitions sous le maillot du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le défenseur de 36 ans pourrait donc prendre la porte dès cet été, et visiblement, un accord aurait déjà été conclu avec le PSG.

Un accord verbal entre le PSG et Ramos