Mercato - PSG : Le clan Lukaku ouvre la porte à une arrivée dans le projet QSI !

Publié le 12 avril 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Arrivé en août 2021 à Chelsea, Romelu Lukaku envisagerait déjà de quitter la Premier League. Le joueur belge voudrait retourner à l'Inter, mais son agent ne fermerait pas la porte à un départ au PSG.

Le PSG pourrait bien avoir besoin de renforts offensifs dans les prochains mois. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid, même s'il ne ferme pas la porte à une prolongation de courte durée. Pour faire oublier l'international français aux supporters, le club parisien doit frapper un grand coup lors du prochain mercato estival. Selon nos informations exclusives, les priorités de Leonardo sont Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich). Mais comme annoncé par But Football Club, le PSG tâte aussi le terrain pour Romelu Lukaku. Arrivé en août dernier à Chelsea, l'international belge vit un cauchemar en Premier League. L'attaquant n'est pas épanoui sous les ordres de Thomas Tuchel. Ses agents sondent le marché, à la recherche d'une nouvelle équipe. Le PSG aurait été contacté, tout comme l'Inter. La formation italienne serait prête à rapatrier Lukaku lors du prochain mercato estival. Agé de 28 ans, l'avant-centre verrait d'un bon œil un retour en Serie A comme le confirme Gianluca Di Marzio.

« Il y a beaucoup de contacts »

Interrogé sur l'avenir de Romelu Lukaku, le journaliste italien a confirmé l'intérêt de l'Inter pour Lukaku, lié à Chelsea jusqu'en 2026. « Il y a beaucoup de contacts. Parti il y a quelques mois, il a encore une excellente relation avec tout le monde à l'Inter. Il est vrai qu'il continue d'avoir des nouvelles de ses anciens coéquipiers. De cette façon, il a pris contact au sujet d'un retour potentiel. Je crois que de telles situations sont traitées par les agents. Et je ne pense pas que, par respect pour Chelsea, il puisse faire quelque chose comme ça lui-même. Il attendra jusqu'à la fin de la saison pour voir qui est le nouveau propriétaire, puis son avenir sera décidé. Son salaire est tellement élevé que je pense qu'il est peu probable qu'il retourne en Italie, à moins qu'il ne décide de baisser beaucoup son salaire » a confié Di Marzio au micro de Sky Italia .

