Mercato - PSG : C'est confirmé par la presse espagnole, le Qatar veut partir !

Publié le 12 avril 2022 à 15h30 par D.M.

A l'origine de la bombe sur un possible départ du Qatar, Edu Aguirre campe sur ses positions et confirme la vente prochaine du PSG. Le club a, toutefois, démenti cette information ce lundi soir.

L'élimination du PSG en Ligue des champions pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite du projet parisien. Ces dernières semaines, l'avenir de plusieurs dirigeants était sujet à des interrogations. C'est notamment le cas de Leonardo, mais aussi de Nasser Al-Khelaïfi, président du club depuis 2011. Mais il n'a aucunement été question d'un départ de Qatar Sports Investments. Lors de plusieurs entretiens accordés à la presse anglaise, Al-Khelaïfi avait, d'ailleurs, annoncé avoir refusé plusieurs offres de rachat. « Pour nous, venir au PSG, pensez-y de la même manière que si vous allez acheter une petite entreprise, qui perd de l'argent, donc vous devez injecter et investir de l'argent. Nous avons acheté le PSG pour 70M€. Aujourd'hui, il vaut plusieurs fois ce montant - et nous avons reçu d'énormes offres pour acheter le club » avait confié le responsables lors d'un entretien à The Athletic. Selon RTL, une offre d'un milliard d'euros, provenant d'un riche investisseur chinois, serait arrivée sur la table de l'émir du Qatar. Mais l'avenir de QSI a fait les gros titres ces dernières heures en raison d'une information lâchée par Edu Aguirre.

L'émir du Qatar prêt à se séparer du PSG après la Coupe du monde

Journaliste intervenant dans l'émission El Chiringuito , Edu Aguirre a lâché une bombe en annonçant le départ probable des responsables qataris. L'emir du Qatar envisagerait de se séparer du PSG après la prochaine Coupe du monde. Invité ce lundi soir à se prononcer sur cette information, le journaliste en a remis une couche. Malgré les nombreux démentis, il persiste et signe. L'emir du Qatar serait déçu des dernières prestations réalisées par le PSG en Ligue des champions, et voudrait « couper le robinet ». Le départ probable de Kylian Mbappé au Real Madrid aurait fini de convaincre le responsable, désireux de passer la main. Présent depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi devrait donc quitter son poste au début de l'année 2023 si l'on en croit les propos d'Edu Aguirre. Mais immédiatement après cette déclaration, plusieurs journalistes ont démenti cette information.

Un actionnaire minoritaire recherché ?