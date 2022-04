Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre d'Ancelotti a lâché une bombe en interne !

Publié le 12 avril 2022 à 14h10 par D.M.

Agé de 32 ans, Toni Kross envisagerait de se retirer des terrains à la fin de la saison prochaine. Le milieu de terrain allemand aurait annoncé sa décision à certains joueurs du Real Madrid.

Avec Casemiro et Luka Modric, il est l'un des éléments cadres de Carlo Ancelotti au milieu de terrain. Présent au Real Madrid depuis 2014, Toni Kroos est épanoui en Espagne. Le joueur a l'intention de poursuivre sa carrière au sein du club espagnol jusqu'en 2023, et même d'y terminer sa carrière. « J'ai fait savoir clairement que c'est ici que je veux finir ma carrière, a déclaré le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real. A quelle date exactement ? Je ne peux pas le dire encore. Peut-être 2023, peut-être un an ou deux plus tard, je ne sais pas » confiait Kroos en janvier dernier.

Toni Kroos envisage de se retirer en 2023