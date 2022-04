Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision pour son avenir !

Publié le 12 avril 2022 à 10h15 par D.M.

Malgré les récentes rumeurs sur une possible prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison.

Cela fait plus d'un an que l'avenir de Kylian Mbappé fait les gros titres, aussi bien en France qu'en Espagne. Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid avait tenté de le recruter, sans succès. Désormais libre de négocier avec l'équipe de son choix, le joueur de 23 ans semblait se diriger vers un départ à la fin de la saison. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG reprend doucement espoir. En coulisses, Mbappé ne ferme pas la porte à une courte prolongation de contrat, malgré un accord moral avec le Real Madrid. Mais en Espagne, on ne croit pas à cette issue.

Mbappé aurait décidé de partir selon la presse espagnole