Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé tombé d’accord avec le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 12 avril 2022 à 9h15 par G.d.S.S.

Malgré les récentes spéculations sur un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid sur les bases d’un contrat XXL, l’attaquant du PSG n’aurait rien décidé pour son avenir.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé s’apprête-t-il vraiment à rejoindre le Real Madrid ? Ces dernières heures, le journaliste Gianluca Di Marzio a révélé que l’attaquant français et le club merengue avaient déjà trouvé un accord sur les bases d’un salaire de 50M€ et une prime à la signature de 100M€, ce qui acterait donc son départ du PSG. Mais les sons de cloche divergent dans ce feuilleton…

Aucun accord entre Mbappé et le Real