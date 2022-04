Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba lance un gros appel du pied à Pablo Longoria !

Publié le 17 avril 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Prêté sans option d'achat par Arsenal, William Saliba ne cesse de répéter son envie de rester à l'OM. L'ancien Stéphanois l'a encore annoncé ce dimanche, bien qu'il ait conscience que ce sera très compliqué

L'été dernier, l'un des très jolis coups de l'Olympique de Marseille a été l'obtention du prêt de William Saliba en provenance d'Arsenal. Après six mois réussis à l'OGC Nice, le défenseur central formé à l'ASSE a débarqué à l'OM où il s'est imposé comme l'un des cadres de Jorge Sampaoli. A tel point que le club phocéen se verrait bien le conserver à l'issue de la saison. Cependant, son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, ce qui rend son transfert très compliqué pour les finances marseillaises, d'autant plus que les Gunners ne sont pas passés à côté des prestations de William Saliba et Mikel Arteta pourrait enfin s'appuyer sur le néo-international français. Cependant, William Saliba se verrait bien rester à l'OM la saison prochaine.

Saliba espère rester à l'OM