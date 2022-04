Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Menacé par le Qatar, Leonardo affiche une certitude pour son avenir !

Publié le 16 avril 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Malgré la défaite du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid et les rumeurs sur son avenir, Leonardo ne se sentirait pas menacé. Le directeur sportif brésilien est concentré sur le prochain mercato estival et poursuit son travail en coulisses.

Il y aura un avant et un après 9 mars 2022. Ce jour-là, le PSG s'inclinait face au Real Madrid en huitième de finale de Ligue des champions, malgré une avance confortable durant cette rencontre. Une nouvelle déconvenue pour le club parisien en C1, objectif affiché des dirigeants qataris. Depuis cette date, les doutes sont apparus au sein de la formation, que ce soit chez les joueurs ou chez les dirigeants. « Comment je me sens ? Abattu, agacé et ayant des difficultés à dormir. (...) Avec les joueurs, nous sommes tous très déçus. La Ligue des Champions était un rêve pour nous. C'est un coup très dur » avait par exemple confié Mauricio Pochettino, qui pourrait ne pas resister à cette contreperformance. Comme indiqué par Le Parisien ce samedi, le technicien argentin devrait quitter son poste d'entraîneur à la fin de cet exercice. Autre membre du PSG sur la sellette : Leonardo. Directeur sportif de l'équipe depuis 2019, le Brésilien est pointé du doigt en interne pour certains de ses choix, mais aussi pour son management. Toujours selon le Parisien, Leonardo serait susceptible d'être poussé vers la sortie. L'objectif du Qatar étant de repartir sur de nouvelles bases.

Leonardo ne se sent pas menacé

A en croire la presse italienne, le PSG aurait pris des contacts avec Fabio Paratici, actuellement à Tottenham, mais aussi avec Arsène Wenger. Selon Foot Mercato, le club parisien rêve d'un duo entre l'ancien coach d'Arsenal et Zinédine Zidane, objectif du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino selon nos informations exclusives. Afin de discuter de la suite du projet, Nasser Al-Khelaïfi se serait rendu au Qatar pour discuter avec l'état-major du PSG. Pour la BBC , il a évidemment été question de l'avenir de Leonardo. Mais malgré les rumeurs sur son avenir à Paris, le directeur sportif du PSG poursuit son travail en coulisses. Contactés par Goal, ses proches affirment qu'il s'est déjà penché sur le prochain mercato estival. Et pour cause, selon le média, Leonardo ne se sentirait pas particulièrement menacé, même s'il avait affiché des craintes après la défaite face au Real Madrid. Un temps « affecté mais pas résigné », le responsable aurait, depuis, repris des couleurs et souhaite accompagner, au mieux, son équipe vers un dixième titre de champion de France. « Personne n’a oublié qu’après l’élimination contre Manchester United, on avait perdu quatre matchs » souligne-t-on en interne.

Leonardo poursuit son travail dans plusieurs dossiers