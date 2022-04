Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric est fixé pour son avenir !

Publié le 16 avril 2022 à 20h00 par D.M.

Encensé par Carlo Ancelotti en conférence de presse ce samedi, Luka Modric devrait bien prolonger son contrat d'un an avec le Real Madrid.

Luka Modric ne cesse d'impressionner au Real Madrid. Et ce n'est pas Carlo Ancelotti, qui dira le contraire, notamment après sa prestation majuscule face à Chelsea en Ligue des champions. « Il va terminer sa carrière ici. C’est l’idée de tout le monde. On pourrait le comparer avec sa qualité, son sérieux et sa compréhension du football à Maldini. Ce sont des légendes du football » a confié le technicien italien en conférence de presse ce samedi. Agé de 36 ans, Modric n'a pas l'intention de raccrocher les crampons et voudrait rester la saison prochaine au Real Madrid afin notamment de se préparer en vue de la prochaine Coupe du monde.

Modric devrait bien prolonger