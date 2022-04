Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Tchouaméni a définitivement tranché !

Publié le 16 avril 2022 à 18h15 par D.M.

Annoncé comme l'une des priorités estivales du PSG, Aurélien Tchouaméni aurait décidé de rejoindre le Real Madrid. L'opération pourrait atteindre les 65M€.

A seulement 22 ans, Aurélien Tchouaméni est perçu comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs. Performant sous les couleurs de l'AS Monaco et de l'équipe de France cette saison, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux est annoncé comme l'une des priorités estivales du PSG. A la recherche de renfort dans l'entrejeu, le club de la capitale envisagerait de lui transmettre une offre dans les prochaines semaines. Mais à en croire la presse espagnole, Tchouameni privilégierait un départ en Espagne.

Tchouaméni au Real Madrid pour 65M€ ?