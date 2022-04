Foot - Mercato

Mercato : Aurélien Tchouaméni prévient le PSG et le Real Madrid !

Publié le 15 avril 2022 à 20h00 par La rédaction

Pisté par le PSG et le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a rassuré les supporters de l’AS Monaco en expliquant qu’il était «très content de faire partie de ce grand club». Un message subliminal pour ses courtisans ?

L’avenir d’Aurélien Tchouaméni sera l’un des feuilletons de l’été. Étincelant avec l’AS Monaco, l’international français intéresse les plus grandes écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Le joueur formé aux Girondins de Bordeaux semble avoir un faible pour l’étranger… si jamais il quitte la Ligue 1. Car même si son nom circule partout, Aurélien Tchouaméni se sent bien à l’AS Monaco.

«Je suis très content de faire partie de ce grand club»