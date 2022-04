Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Beckham va passer à l’action pour Sergio Ramos !

Publié le 16 avril 2022 à 14h45 par P.L.

Alors que son passage au PSG s'apparente de plus en plus à un échec, Sergio Ramos pourrait bien faire ses valises cet été. Et le défenseur central espagnol pourrait rebondir en MLS.

L’été dernier, le PSG pensait avoir fait une affaire en or en accueillant Sergio Ramos gratuitement dans ses rangs puisqu’il était en fin de contrat avec le Real Madrid. Mais finalement, tout ne se passe pas vraiment comme prévu avec le défenseur central de 36 ans, lui qui n’a joué que six rencontres sous les couleurs parisiennes. Alors que la fin de saison approche, l’arrivée de Sergio Ramos au PSG devient de plus en plus un échec. De ce fait, l’international espagnol pourrait faire ses valises dès cet été. Et un club de MLS serait en train de se positionner.

L’Inter Miami pense à un contrat de deux ans pour Sergio Ramos