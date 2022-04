Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait à quoi s’en tenir pour Sergio Ramos !

Publié le 16 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Engagé jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Sergio Ramos est déterminé à aller au bout de son engagement dans la capitale et ne semble pas envisager une autre issue.

« J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis vivre une autre expérience. Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra », confiait dernièrement Sergio Ramos (36 ans) au micro de Prime Video sur son avenir au PSG. Malgré la pluie de critiques qu’il doit essuyer depuis son arrivé en France en raison de ses pépins physiques à répétition, l’ancien défenseur du Real Madrid ne veut rien lâcher au PSG, et la presse espagnole confirme cette tendance.

Ramos veut aller au bout avec le PSG

Comme l’a indiqué Mundo Deportivo, Sergio Ramos est convaincu en coulisses qu'il honorera son contrat jusqu'à son terme avec le PSG, et même si sa direction venait à lui proposer une rupture à l’amiable, l’international espagnol refuserait catégoriquement cette option. L’avenir de Ramos va donc s’écrire au PSG la saison prochaine.