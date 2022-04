Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 14 avril 2022 à 20h30 par A.M.

Après une saison très décevante durant laquelle il a très peu joué, notamment à cause de ses pépins physiques, Sergio Ramos, dont le contrat court jusqu'en juin 2023, n'a toutefois absolument pas l'intention de quitter le PSG cet été et compterait bien revenir plus fort.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité une seule seconde à sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Sergio Ramos. Et pour cause, le contrat du défenseur espagnol n'a pas été prolongé au Real Madrid, le poussant à trouver un nouveau club 17 ans après sa signature au sein du club merengue. Et c'est donc le PSG qui en a profité pour s'attacher les services de Sergio Ramos qui quittait donc l'Espagne et la Liga pour la première fois de sa carrière. Cependant, le bilan de l'ancien capitaine de la Roja est loin d'être satisfaisant puisque ses pépins physiques l'ont contraint à très peu jouer. Au total, Sergio Ramos n'a donc disputé que sept rencontres cette saison sous le maillot du PSG. Dont aucune en Ligue des champions. Un total famélique qui pourrait le pousser à s'interroger sur son avenir. Mais au micro de Prime Video , Sergio Ramos affichait sa volonté d'honorer son contrat à Paris. « Combien de temps il me reste en tant que professionnel ? J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis vivre une autre expérience. Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra. Mais tant que le physique tient. Je pense réussir à garder l’esprit bien concentré », assurait-il.

Sergio Ramos veut rester au PSG