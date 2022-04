Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion cruciale pour l'avenir de Ramos ? La réponse !

Publié le 14 avril 2022 à 19h45 par A.M.

Handicapé par les blessures, Sergio Ramos a très peu joué cette saison au point qu'un départ ait été envisagé en fin de saison. Mais l'Espagnol semble bien décidé à poursuivre l'aventure au PSG.

Arrivé libre au PSG l'été dernier, Sergio Ramos n'a malheureusement pas pu apporter toute son expérience aux Parisiens à cause de ses nombreuses blessures. Et alors que son contrat court jusqu'en juin 2023, un départ dès cet été a même été évoqué récemment. Mais Sergio Ramos semble bien décidé à rester au PSG comme il l'expliquait récemment au micro de Prime Video . « Combien de temps il me reste en tant que professionnel ? J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis vivre une autre expérience. Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra. Mais tant que le physique tient. Je pense réussir à garder l’esprit bien concentré », assurait l'ancien défenseur du Real Madrid.

Aucune réunion jusque-là