Mercato - Barcelone : Robert Lewandowski aurait recalé le PSG !

Publié le 14 avril 2022 à 19h00 par A.M.

En fin de contrat au Bayern Munich en juin 2023, Robert Lewandowski afficherait une préférence pour le FC Barcelone malgré l'intérêt du PSG.

Cet été, le PSG pourrait être contrait de se mettre en quête d'un buteur de renommée internationale. Et pour cause, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et tant qu'il n'a pas prolongé, la menace d'un départ vers le Real Madrid est persistante. Dans cette optique, plusieurs pistes seraient déjà étudiées à l'image de celles menant à Erling Haaland ou encore à Darwin Nuñez. Le nom de Robert Lewandowski a également circulé, mais cette piste s'annonce plus compliquée.

Lewandowski privilégie le Barça, mais...