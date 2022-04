Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Erling Haaland sur le point d'être bouclée ?

Publié le 16 avril 2022 à 18h45 par D.M.

Courtisé par les plus grandes équipes européennes comme le Real Madrid ou le PSG, Erling Haaland serait sur le point de s'engager avec Manchester City selon la presse espagnole.

A 21 ans, Erling Haaland est considéré comme le futur de ce sport. L'avant-centre voudrait mettre fin à son aventure au Borussia Dortmund, cet été, afin de rejoindre une équipe plus huppée et mieux armée pour performer en Ligue des champions. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG espère l'accueillir lors du prochain mercato estival, mais seulement en cas de départ de Kylian Mbappé. Etant donné que l'international français n'a pas encore tranché au sujet de son avenir, la formation parisienne se retrouve distancée par plusieurs équipes et notamment par Manchester City.

Manchester City sur le point d'annoncer la signature d'Haaland ?