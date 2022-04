Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Voilà le grand favori pour accueillir Haaland !

Publié le 16 avril 2022 à 0h45 par D.M.

A en croire la presse anglaise, Manchester City serait en pole pour accueillir Erling Haaland cet été. Le Real Madrid semblait être son plus sérieux concurrent, mais il se concentre, pour l'instant, sur l'opération Kylian Mbappé.

Lié au Borussia Dortmund jusqu'en 2024, Erling Haaland ne devrait pas porter le maillot jaune et noir la saison prochaine. A 21 ans, le buteur a soif de trophées et aurait demandé à son agent de lui trouver une équipe, capable de remporter la Ligue des champions. Le PSG pourrait être un choix intéressant pour le joueur norvégien. Comme annoncé par le 10Sport.com, la formation parisienne pense à Haaland pour remplacer Mbappé, mais elle semble totalement distancée dans ce dossier.

Manchester City fait office de favori dans le dossier Haaland