Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dortmund lâche une réponse fracassante pour le dossier Haaland !

Publié le 16 avril 2022 à 20h15 par La rédaction

Annoncé très proche de Manchester City, Erling Haaland a vu son directeur sportif répondre négativement aux rumeurs d'un départ imminent. Le PSG peut donc encore espérer attirer le Norvégien.

Erling Haaland sera l’une des attractions de l’été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’attaquant du Borussia Dortmund est la priorité numéro une du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Cependant, Leonardo a de la concurrence dans ce dossier puisque Manchester City est aussi positionné. Ce samedi, la presse espagnole annonçait même un accord imminent entre le club anglais et Erling Haaland…

«Nous avons une clause de sortie qui est connue et il y a un délai»