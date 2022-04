Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est averti pour ce dossier prioritaire de Laporta !

Publié le 17 avril 2022 à 18h30 par Th.B.

Alors que Joan Laporta semblerait faire du recrutement de Robert Lewandowski une priorité, le Bayern Munich ne compte pas laisser la moindre opportunité au FC Barcelone dans ce dossier…

Dans le cadre du mercato estival, Joan Laporta aurait la ferme intention d’offrir les services d’un attaquant de classe mondiale à son entraîneur Xavi Hernandez avec quatre autres recrues comme le président du FC Barcelone le faisait savoir ces dernières semaines en interview pour Mundo Deportivo . Alors que les noms de Mohamed Salah et d’Erling Braut Haaland ont été liés au FC Barcelone dernièrement, ces deux dossiers pourraient d’ores et déjà hors de portée de main du Barça pour des raisons de volonté, Salah ne souhaitant pas rejoindre la Liga selon Fabrizio Romano, ou tout simplement pour la question économique en ce qui concerne Haaland, le club culé traversant une période délicate sur ce plan. L’opération Robert Lewandowski semble être devenue une véritable priorité du comité de direction du FC Barcelone bien qu’en public, les différents membres du directoire catalan ne jette pas d’huile sur le feu. D’ailleurs, SPORT affirmait que pour pouvoir recruter Lewandowski, le Barça serait dans l’obligation de s’en remettre au buteur du Bayern Munich pour qu’il parvienne à inciter le club bavarois à ne pas réclamer une indemnité de transfert trop importante cet été, soit à une année de l’expiration de son contrat au sein du club bavarois.

Le Bayern Munich fait front contre le Barça et pour la prolongation de Lewandowski !