Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette manœuvre inattendue dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 18 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre avec la fin de son contrat qui se rapproche au PSG, Mauricio Pochettino ferait tout son possible en interne pour le convaincre de prolonger.

« Ce qu’il faut pour prolonger Mbappé ? Quand Kylian sera devant vous, vous lui poserez la question. En tant qu'entraîneur, je veux le meilleur pour Kylian et pour le club. Et le meilleur pour le club, c’est que Kylian reste. C'est aussi le mieux pour Kylian à mon avis. Il y a des négociations en cours… », confiait récemment Mauricio Pochettino en conférence de presse au sujet de l’épineux cas Mbappé, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé et son entourage sont de plus en plus séduits par la perspective d’une prolongation à court terme au PSG, et Mauricio Pochettino n’y est peut-être pas étranger.

Pochettino met le paquet pour convaincre Mbappé

Comme l’a annoncé L’Equipe dimanche, l’entraîneur argentin du PSG s'entretient régulièrement avec Kylian Mbappé pour faire le point sur son avenir, et Pochettino n’hésite pas à l’inciter à rester la saison prochaine. Une révélation plutôt surprenante quand on sait que l’ancien manager de Tottenham sera très probablement limogé du PSG en fin de saison…