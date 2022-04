Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a fait passer un énorme message à Mbappé en privé !

Publié le 16 avril 2022 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 16 avril 2022 à 21h48

Même s'il n'est pas certain de conserver son poste la saison prochaine, Mauricio Pochettino discute régulièrement avec Kylian Mbappé de son avenir au PSG, mais aussi d'un possible transfert au Real Madrid.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur a un accord de principe avec le Real Madrid, mais ne ferme pas la porte à une prolongation de courte durée avec le PSG. Tout reste ouvert dans ce dossier, qui devrait s'étirer jusqu'à la fin de la saison. De son côté, Mauricio Pochettino espère également une issue positive pour le club parisien. « Comme entraîneur, nous voulons le meilleur pour Kylian et le club. Et le meilleur pour le club est que Kylian reste. C’est aussi le mieux pour Kylian. Il y a une négociation » confiait le technicien argentin il y a quelques jours.

Pochettino fait le forcing pour Mbappé