Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse sortie de Lacazette sur son faux-départ au PSG !

Publié le 17 avril 2022 à 22h45 par La rédaction

5 ans après avoir quitté la Ligue 1, Alexandre Lacazette est revenu sur son choix de ne pas avoir rejoint le PSG à l’époque.

A 30 ans, Alexandre Lacazette est à un moment clé de sa carrière. Cet été, l’ancien lyonnais sera en fin de contrat et il devra faire un choix crucial pour la suite. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le FC Barcelone s’est positionné pour faire venir Alexandre Lacazette. Tout comme l’OL. Le PSG, de son côté, n’est pas intéressé, contrairement à il y a quelques années. Pour le Canal Football Club , Alexandre Lacazette est revenu sur cet intérêt auquel il a préféré ne pas donner suite.

«J’aurais pu aller au PSG et j’aurais gagné dix ou douze trophées en plus»