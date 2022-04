Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La confession de Ronaldinho sur l’adaptation de Lionel Messi !

Publié le 17 avril 2022 à 22h15 par P.L.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi peine à s'adapter à son nouvel environnement. Mais pour Ronaldinho, tout cela est parfaitement normal.

L’été dernier, le PSG avait frappé un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Lionel Messi, libre de tout contrat. Mais depuis son arrivée au sein du club de la capitale, tout ne passe pas comme prévu pour l’Argentin. La Pulga éprouve de grandes difficultés à s’adapter à son nouvel environnement, et ses performances en sont logiquement très impactées (seulement 8 buts et 13 passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues). Mais pour Ronaldinho, ce long processus est normal au vu du temps passé par Lionel Messi au sein d’un seul et même club.

« Il faut une période d’adaptation, il a eu très peu de temps pour s’adapter »