PSG - Malaise : Ronaldinho vole au secours de Lionel Messi !

Publié le 17 avril 2022 à 19h45 par La rédaction

Quelques semaines après les sifflets du Parc des Princes à l’encontre de Lionel Messi, Ronaldinho a une fois de plus pris la défense de son ancien coéquipier et numéro 30 du PSG.

Même si Lionel Messi semble vivre des jours un peu plus heureux ces derniers temps, son mois de mars aura été très compliqué. Après l’élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid, l’attaquant du PSG a été la cible du Parc des Princes lors de la réception de Bordeaux. Pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi a été sifflé par ses propres supporters. Une réaction qui n’a pas plu à Ronaldinho…

«Si tu siffles Lionel Messi, alors tu n’as plus personne d’autre à applaudir»