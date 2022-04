Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette nouvelle révélation sur la relation entre Navas et Donnarumma !

Publié le 17 avril 2022 à 9h15 par A.M.

Mis en concurrence cette saison, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma travaillent ensemble de manière professionnelle, sans pour autant entretenir une relation amicale.

L'été dernier, Leonardo n'a pas hésité à sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma, dont le contrat à l'AC Milan arrivait à son terme. Un choix pour l'avenir, compte tenu du fait que l'Italien n'a que 22 ans, mais qui a surtout offert un sacré casse-tête à Mauricio Pochettino qui avait déjà Keylor Navas dans son effectif. Le Costaricien sortait de deux très belles saisons au PSG, et a donc été mis en concurrence pour la première fois à Paris. Une situation difficile à vivre pour les deux portiers.

Entente cordiale, mais pas amicale