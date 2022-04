Foot - PSG

PSG - Malaise : Le retour du grand Neymar ? La réponse !

Publié le 15 avril 2022 à 3h45 par A.M.

Bien que Neymar vienne d'enchaîner deux belles prestations en Ligue 1, Ludovic Obraniak ne pense pas que le Brésilien puisse reprendre son meilleur niveau.

Auteur d'une saison très mitigée, Neymar finit toutefois fort comme en témoignent son doublé contre Lorient (5-1) puis son triplé face à Clermont (6-1). Une fin de saison qu'il va devoir confirmer contre l'OM dimanche soir afin de confirmer son retour en forme. Malgré tout, Ludovic Obraniak ne pense pas que Neymar puisse revenir à son meilleur niveau avec le PSG.

«Physiquement, il est complètement métamorphosé»