PSG : Guardiola interpelle Messi pour son avenir !

Publié le 12 avril 2022 à 23h45 par La rédaction

Ancien entraîneur de Lionel Messi, Pep Guardiola espère que le numéro 30 du PSG réussira à retrouver son meilleur niveau à l'avenir.

Arrivé libre au PSG l'été dernier, Lionel Messi a connu une première saison très poussive et semblait loin du niveau qui était le sien par le passé. Malgré tout, Pep Guardiola, qui a été l'entraîneur de La Pulga entre 2008 et 2012 au FC Barcelone, espère bien que la star argentine va rapidement retrouver son meilleur niveau. L'actuel entraîneur de Manchester City possède toujours une profonde admiration pour Lionel Messi et s'est confié sur son ancien joueur dans un entretien accordé à Telemundo Sport .

«J’espère qu’il sera en forme physiquement, qu’il s’entraînera bien et qu’il arrivera fort»