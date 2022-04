Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé a le monde à ses pieds !

Publié le 10 avril 2022 à 23h45 par P.L.

Auteur de très grandes prestations depuis le début de saison, Kylian Mbappé est considéré par certains comme le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. L'attaquant du PSG a d'ailleurs reçu une vague d'hommages provenant de plusieurs légendes du football.

Étincelant avec le PSG cette saison, Kylian Mbappé est sans aucun doute devenu l’homme fort du onze de Mauricio Pochettino, devant Neymar et Lionel Messi. Auteur de 31 buts et 22 passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues, l’attaquant de 23 ans vit l’une des meilleures saisons de sa carrière. L’international tricolore performe à un niveau tel qu’il est considéré par certains comme le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Même certaines légendes se montrent plutôt admiratives concernant les prestations de Kylian Mbappé cette saison.

De nombreuses légendes rendent hommage à Kylian Mbappé