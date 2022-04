Foot - PSG

PSG - Malaise : Ronaldinho en remet une couche sur Neymar !

Publié le 10 avril 2022 à 13h15 par A.C.

Très présent dans les médias récemment, Ronaldinho s’est efforcé de défendre son compatriote Neymar contre les critiques.

Il ne reste plus qu’un seul objectif au Paris Saint-Germain avec la Ligue 1 et c’est maintenant que Neymar se réveille. Après une nouvelle saison décevante minée par les blessures, le Brésilien affiche son meilleur visage puisque en deux journées de Ligue 1 il a marqué cinq buts... soit la moitié de son total en plus d’une vingtaine de matchs toutes compétitions confondues ! Face au Clermont Foot ce samedi (1-6), il a une nouvelle fois été décisif et semble d’ailleurs avoir enfin trouvé sa place dans le trio formé avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Mieux vaut tard que jamais !

« Ney est un phénomène, une star, la plus grande idole de notre pays »