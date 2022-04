Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG et le Real Madrid se rendent coup pour coup avec Mbappé !

Publié le 10 avril 2022 à 19h45 par A.C.

La fin du contrat de Kylian Mbappé est un véritable casse-tête, avec le PSG qui croit toujours pourvoir le prolonger... tandis que le Real Madrid est prêt à l’accueillir les bras ouverts.

En Espagne comme en France, on ne parle que de lui. Il faut dire que dans moins de trois mois, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat et aucune décision n’a encore été communiquée. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, une prolongation avec le PSG est toujours possible même si compliquée, puisqu’il existe un accord de principe avec le Real Madrid. Lorsqu’il a été interrogé sur son avenir, Mbappé a d’ailleurs laissé la porte ouverte au PSG, qui serait prêt à lui offrir une prime à la signature folle de 150M€ pour le convaincre à oublier le Real Madrid.

Le bras de fer continue !