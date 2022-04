Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé prêt à donner un coup de main à Emmanuel Macron ?

Publié le 15 avril 2022 à 17h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé et Emmanuel Macron entretiennent une relation très proche, cela pourrait se traduire par un soutien de l’attaquant du PSG pour le président de la République face à Marine Le Pen.

Elu président de la République en 2017, Emmanuel Macron est en lice pour un second mandat à la tête de l’Etat. Lors du premier tour de la présidentielle, le candidat LREM est arrivé en tête et comme il y a 5 ans, c’est encore face à Marine Le Pen qu’il se retrouve au second tour. Dernièrement, plusieurs sportifs ont d’ailleurs signé une tribune appelant à voter contre la représentante du Rassemblement National. Si Kylian Mbappé n’a pas pris part à celle-ci, son soutien à Emmanuel Macron pourrait prochainement se faire savoir.

Mbappé soutien de Macron ?