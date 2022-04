Foot - PSG

PSG : Marquinhos annonce la couleur pour l'OM !

Publié le 14 avril 2022 à 22h09 par La rédaction mis à jour le 14 avril 2022 à 22h10

A quelques jours du choc contre l'OM, Marquinhos interpelle les supporters du PSG pour remporter ce Classique au Parc des Princes.