PSG : Mauricio Pochettino dit tout sur sa relation avec Kylian Mbappé !

Publié le 16 avril 2022 à 15h45 par P.L.

Même s'il ne fait pas totalement l'unanimité au PSG, Mauricio Pochettino entretient tout de même de bonnes relations avec certains de ses joueurs. L'entraîneur argentin s'est d'ailleurs livré sur son entente avec Kylian Mbappé.

Depuis son arrivée au PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino n’a pas vraiment fait l’unanimité. L’entraîneur argentin voit régulièrement sa place être remise en question, surtout depuis l’élimination du club de la capitale contre le Real Madrid en Ligue des champions. Mais malgré cela, Mauricio Pochettino a pu nouer quelques liens avec certains de ses joueurs. L’ancien technicien des Spurs a d’ailleurs apprécié avoir été un témoin direct de la progression fulgurante de Kylian Mbappé, avec qui il entretient une plutôt bonne relation.

« Mbappé ? J'ai une bonne relation avec lui »