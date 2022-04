Foot - PSG

PSG - Malaise : Les supporters justifient les sifflets contre Neymar et Messi !

Publié le 16 avril 2022 à 17h10 par Th.B.

Face aux Girondins de Bordeaux courant mars, le CUP a fait le choix de démontrer son mécontentement en sifflant notamment Neymar et Lionel Messi. Le président du groupe de supporters parisien a défendu la position adoptée.

Le 9 mars dernier et alors que le PSG disposait d’une avance de deux buts grâce à la réalisation de Kylian Mbappé lors de la première période au Santiago Bernabeu, le Paris Saint-Germain s’est finalement incliné 3 buts à 1 sur la pelouse du Real Madrid. Ce qui a engendré l’élimination du club de la capitale au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, après deux beaux parcours lors des dernières éditions de la C1, à savoir une finale et une demi-finale. Une désillusion qui a marqué le Collectif Ultras Parisiens (ou CUP), qui n’a pas manqué de faire part de sa frustration en sifflant Lionel Messi et Neymar quelques jours plus tard lors de la réception de Bordeaux au Parc des princes (3-0). Président du CUP, Romain Mabille a justifié cette prise de position forte du groupe de supporters du PSG.

«Ce n'est pas personnel contre les joueurs, mais pour ce qu'ils représentent»