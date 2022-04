Foot - PSG

PSG : Pochettino annonce clairement la couleur pour le Classique contre l'OM !

Publié le 16 avril 2022 à 14h30 par Pierrick Levallet

Le PSG recevra l’OM au Parc des Princes pour la 32e journée de Ligue 1 ce dimanche. À l’approche de ce Classique, Mauricio Pochettino a tenu à envoyer un message fort aux supporters parisiens et à son groupe, affirmant en conférence de presse que ce match est très important à ses yeux.

Ce dimanche, le PSG recevra l’OM au Parc des Princes pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Après avoir été éliminé de la Ligue des champions contre le Real Madrid et de la Coupe de France plus tôt dans l'année, le club de la capitale a pour objectif de bien finir la saison avec un titre de champion de France. Pour cela, le PSG doit creuser un écart sur son dauphin et éternel rival, l’OM. Sortis victorieux de la double confrontation contre le PAOK Salonique en Europa Conference League, les hommes de Jorge Sampaoli ont fait le plein de confiance pour le Classique. Le club phocéen reste d'ailleurs sur huit victoires consécutives, son dernier revers remontant au 6 mars dernier lors de la réception de l’AS Monaco (0-1). De plus, l’OM se doit de prendre le plus de points afin de s’assurer sa place pour la Ligue des champions la saison prochaine, alors que le Stade Rennais n’est qu’à trois points derrière (avec un match de plus). Les enjeux sont donc assez grands pour ce Classique de fin de saison. Et Mauricio Pochettino s’est montré assez clair sur ses objectifs pour dimanche.

« C'est le match le plus important en France. Pour nous c'est une finale »