Mercato - PSG : Pochettino prêt à forcer son départ du PSG ? La réponse !

Publié le 16 avril 2022 à 10h45 par T.M.

Aujourd’hui, il semble clair que le PSG et Mauricio Pochettino souhaitent se séparer. Pour autant, ce n’est pas pour cela que l’Argentin devrait partir au bras de fer pour s’en aller.

Entre le PSG et Mauricio Pochettino, on ne se dirige tout droit vers un divorce à la fin de la saison. Ce samedi, Le Parisien a confirmé cette tendance expliquant que l’Argentin ne faisait plus l’unanimité au sein du club de la capitale et que lui-même souhaitait d’ailleurs s’en aller. Les idées de Pochettino seraient claires, il voudrait quitter le PSG, où il n’est pas à l’aise, souhaitant retourner en Angleterre afin de poursuivre sa carrière. Reste toutefois à trouver un point de chute alors que les portes de Manchester United se sont visiblement refermées devant lui.

Un gros enjeu financier !