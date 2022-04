Foot - PSG

PSG - Malaise : Le terrible constat d'Hakimi après la déroute contre le Real Madrid...

Publié le 17 avril 2022 à 19h15 par A.M.

Quelques semaines après l'élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, Achraf Hakimi assure qu'il n'a toujours pas digéré.

Très ambitieux cette saison, le PSG avait réussi à s'imposer contre le Real Madrid lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, prenant ainsi une belle option sur la qualification (1-0). Et en ouvrant le score à Santiago Bernabeu, le club parisien confirmait son avance et se dirigeait tranquillement vers les quarts de finale, avant une erreur de Gianluigi Donnarumma. La suite, tout le monde la connaît désormais puisque le triplé de Karim Benzema a scellé l'avenir du PSG en Ligue des champions (1-3). Achraf Hakimi reconnaît d'ailleurs que c'est difficile à digérer.

«Honnêtement c’est difficile de digérer»