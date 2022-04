Foot - PSG

PSG/OM : Le gros aveu de Sampaoli sur Mbappé !

Publié le 17 avril 2022 à 4h00 par A.M.

A quelques heures du déplacement au Parc des Princes, Jorge Sampaoli s'est prononcé sur la menace que représente Kylian Mbappé.

Dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes, Jorge Sampaoli verra une nouvelle fois son équipe affronter un certain Kylian Mbappé. De très mauvais souvenirs pour l'entraîneur de l'OM qui était le sélectionneur de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2018 durant laquelle l'équipe de France avait éliminé l'Albiceleste en huitième de finale grâce notamment à un festival de Kylian Mbappé. Par conséquent, avant d'affronter le PSG, Jorge Sampaoli se méfie grandement de Kylian Mbappé.

«On doit être une grande équipe collective, parce qu'individuellement il est largement au-dessus»