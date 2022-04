Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldinho lâche un gros conseil à Mbappé pour son avenir !

Publié le 17 avril 2022 à 21h15 par Th.B. mis à jour le 17 avril 2022 à 21h19

Ancien joueur du PSG, Ronaldinho a reconnu que le Paris Saint-Germain dans lequel Kylian Mbappé évolue est à des années lumières du sien à l’époque. L’occasion pour le Brésilien d’inciter Mbappé à rester au PSG alors que son contrat arrivera à expiration cet été.

Ayant fait les beaux jours du PSG et du FC Barcelone, Ronaldinho reste proche de ses deux anciens clubs. Pour la presse espagnole, l’ancien numéro 10 du Barça a avoué ne pas se sentir prêt à imiter son ex-coéquipier Xavi Hernandez en revenant au FC Barcelone pour y tenir un rôle important. De passage à Paris, Ronaldinho a profité d’une interview au Parc des princes pour évoquer plusieurs sujets. Des sifflets des supporters parisiens envers Lionel Messi à la course au Ballon d’or dans laquelle Kylian Mbappé aurait son mot à dire selon lui, le Brésilien s’est également penché sur l’avenir du numéro 7 du PSG. D’après Ronaldinho, Mbappé a tout à gagner à rester au Paris Saint-Germain outre l’expiration de son contrat en juin prochain.

« Il peut devenir le meilleur joueur du monde et gagner la Ligue des champions en jouant au PSG »