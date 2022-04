Foot - PSG

PSG : Benzema, Mbappé... Ronaldinho a tranché pour le Ballon d'Or !

Publié le 17 avril 2022 à 18h45 par P.L.

Auteur d'une grande saison, Kylian Mbappé semble plutôt bien placé pour devenir le prochain Ballon d'Or. D'ailleurs, Ronaldinho a tranché en faveur de l'international tricolore pour ce prestigieux trophée individuel.

Cette saison, Kylian Mbappé est sans aucun doute devenu l’homme fort du PSG. Malgré les présences de Neymar et de Lionel Messi dans l’effectif de Mauricio Pochettino, l’international tricolore s’est imposé comme l’élément essentiel du onze de l’entraîneur argentin. Ayant trouvé le chemin des filets à 31 reprises tout en délivrant 22 passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues jusqu’à présent, Kylian Mbappé est naturellement devenu l’un des prétendants pour le prochain Ballon d’Or, tout comme Karim Benzema. Ronaldinho a d’ailleurs tranché pour son favori pour le Graal.

Pour Ronaldinho, Mbappé est le mieux placé pour le Ballon d'or !