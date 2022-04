Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en passe de boucler un départ ?

Publié le 18 avril 2022 à 7h45 par La rédaction

Poussé vers la sortie par le PSG, Sergio Rico pourrait filer du côté de la Lazio Rome. Les deux clubs discuteraient déjà d’un prêt avec option d’achat alors que le directeur sportif Leonardo cherche toujours à dégraisser l'effectif.

Si tout le monde a tendance à parler du futur entraîneur ou du successeur de Kylian Mbappé, le PSG va aussi devoir vendre. L’effectif est large et certains joueurs vont être poussés vers la sortie, c’est le cas de Sergio Rico. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l’Espagnol ne devrait pas faire de vieux os du côté du PSG. Et un prétendant se serait déjà placé…

Discussions entre le PSG et la Lazio Rome

D'après les informations de Nicolo Schira, le PSG discuterait déjà avec la Lazio Rome au sujet de Sergio Rico. Le club romain serait partant pour un prêt avec une option d’achat qui pourrait devenir obligatoire à certaines conditions. Pour le PSG, ce départ ferait du bien à la masse salariale du club. Reste à savoir si l’actuel gardien de Majorque acceptera le défi de la Lazio.